Украинский чиновник заявил о полностью уничтоженном ударами ВС РФ предприятии в Дрогобыче Львовской области Украинский уполномоченный по санкционной политике В.
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Украинский чиновник заявил о полностью уничтоженном ударами ВС РФ предприятии в Дрогобыче Львовской области Украинский уполномоченный по санкционной политике В.
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