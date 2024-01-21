Почему началась холодная война

И. В. Сталин, Г. Трумэн и У. Черчилль пожимают руки на Потсдамской конференции. 25 июля 1945 г. «Русская угроза» Вашингтон и Лондон, организовав Вторую мировую войну и использовав в качестве таранов Германию и Японию (Истоки Второй мировой войны: США против всех), планировали, что Россия-СССР будет разрушена.