Байден напомнил Нетаньяху важность действий в соответствии с законами войны

Израиль имеет право на самооборону и защиту своих граждан, при этом важно действовать в соответствии с законами войны, заявил американский президент Джо Байден в телефонном разговоре 20 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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