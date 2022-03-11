Малиновский помог «Аталанте» победить «Байер» в матче 1/8 финала ЛЕ

Футбол , 11 мар, 00:53 0 «Аталанта» обыграла «Байер» в матче 1/8 финала ЛЕ, Малиновский поучаствовал во всех голах Итальянская «Аталанта» на своем поле обыграла немецкий «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, во всех забитых мячах команды из Бергамо поучаствовал украинский полузащитник Руслан Малиновский Луис Муриэль и Руслан Малиновский (слева направо) (Фото: globallookpress) Итальянская «Аталанта», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, обыграла дома немецкий «Байер» из Леверкузена в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.