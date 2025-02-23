Сырники с сюрпризом! — самый вкусный и беспроигрышный вариант сырников — с шоколадом, фруктами и ягодами

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом сырников, которые я готовлю для своей семьи. Сырники получаются очень вкусными, мягкими и пышными, а благодаря тому, что я использую меньше сахара и за счёт этого они не расплываются.