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Будет вкусно

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Сырники с сюрпризом! — самый вкусный и беспроигрышный вариант сырников — с шоколадом, фруктами и ягодами

Сырники с сюрпризом! — самый вкусный и беспроигрышный вариант сырников — с шоколадом, фруктами и ягодами

Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом сырников, которые я готовлю для своей семьи. Сырники получаются очень вкусными, мягкими и пышными, а благодаря тому, что я использую меньше сахара и за счёт этого они не расплываются.

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