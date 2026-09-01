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Царьград

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МИД РФ требует от Швеции действий по атакам дронов на посольство

МИД РФ требует от Швеции действий по атакам дронов на посольство

МИД РФ потребовал от Швеции действий после атаки дронов на русское посольство в Стокгольме 2 июля. Россия настаивает на выявлении преступников, но шведские власти пока не предприняли мер.

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