Саакашвили назвал «Северный поток — 2» полезным для Киева

Российский газопровод «Северный поток — 2» в будущем может стать полезным для Киева. В краткосрочной перспективе «СП-2» «является очень опасной штукой» для Киева, так как Запад в случае «нападения» Москвы не особо захочет поддерживать Украину.
Российский газопровод «Северный поток — 2» в будущем может стать полезным для Киева. В краткосрочной перспективе «СП-2» «является очень опасной штукой» для Киева, так как Запад в случае «нападения» Москвы не особо захочет поддерживать Украину.
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