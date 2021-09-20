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Саакашвили назвал «Северный поток — 2» полезным для Киева

Саакашвили назвал «Северный поток — 2» полезным для Киева

Российский газопровод «Северный поток — 2» в будущем может стать полезным для Киева. В краткосрочной перспективе «СП-2» «является очень опасной штукой» для Киева, так как Запад в случае «нападения» Москвы не особо захочет поддерживать Украину.

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