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Регионы России

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ФСБ задержала подростка за обслуживание sim-боксов для массового мошенничества в Калужской области

ФСБ задержала подростка за обслуживание sim-боксов для массового мошенничества в Калужской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Калужской области пресекли деятельность 16-летнего подростка, который в составе преступной группы обслуживал sim-боксы, применяемые для массовых дистанционных мошенничеств с использованием телефонной связи.

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