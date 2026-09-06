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Маршрут №47 в Иванове: первые результаты с начала работы муниципального автобуса

Маршрут №47 в Иванове: первые результаты с начала работы муниципального автобуса

В Иванове подвели первые итоги с начала работы нового городского маршрута №47 «м. Горино – ул. Минская».

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