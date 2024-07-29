«Уралкалий» за первые полугода увеличил чистую прибыль по РСБУ в 64 раза

Один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия «Уралкалий» по итогам первого полугодия нарастил чистую прибыль по РСБУ до 40,49 млрд рублей, что в 65 раз выше аналогичного периода прошлого года.
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