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Axios: Зеленский готов встретиться с Путиным на переговорах в Стамбуле 15 мая

Axios: Зеленский готов встретиться с Путиным на переговорах в Стамбуле 15 мая

Президент Украины выразил готовность ко встрече в Турции, независимо от поставленного ранее условия.Предложение Владимира Путина о проведении переговоров в Турции 15 мая без предварительных условий было рассмотрено украинской стороной.

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