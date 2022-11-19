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РЕН ТВ: по поводу запаха и утечки газа жители рухнувшего дома в поселке Тымовское обращались в администрацию 17 и 18 ноября

В местную администрацию по поводу запаха и утечки газа жители дома в сахалинском поселке Тымовское обращались дважды, 17 и 18 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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