WP: спасатели в США приостановили работу из-за вооруженных ополченцев

Спасательные работы в штате Северная Каролина прерваны, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям прекратило работы в бедствия из-за сообщений об угрозе «вооруженных ополченцев», 13 октября пишет газета The Washington Post.
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