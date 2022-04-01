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В Челябинской области за сутки от ковида скончались 10 человек

Где пройти вакцинацию в предстоящие выходные. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 503 человека, из них 37 школьников.

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