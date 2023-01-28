Андрей Свечников против «Сан-Хосе»: 2 передачи (пас на победный гол), 5 бросков, 3 хита. У него 39 очков в 48 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ). Россиянин дважды ассистировал Мартину Нечасу, который сравнял счет (4:4) и забросил победную шайбу на 60-й и 61-й минутах соответственно.
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