Чемодан с сюрпризом: Необычный груз из Эстонии

На таможенном посту Ивангорода в Ленинградской области разыгралась нешуточная драма. В чемодане у женщины, прибывшей из Эстонии, бдительные сотрудники обнаружили 200… эмбрионов! Перспектива контрабанды человеческих зародышей вызвала нешуточную тревогу, но рентген, к счастью, развеял мрачные подозрения.
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