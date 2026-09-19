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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Трактора» об отмене гола «Спартаку» из-за помехи вратарю: «Его украли, вопиющая некомпетентность. Такие ошибки дискредитируют КХЛ»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с отмененным голом команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ против « Спартака » (1:3), который прошел 18 сентября.

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