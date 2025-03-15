Макрон назвал три украинских города, куда Запад планирует направить своих военных

Иностранный воинский контингент могут расположить в Киеве, Одессе и Львове.Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что военные из стран Запада, вопрос об отправке на Украину которых сейчас активно обсуждается, могут быть размещены в трех ключевых городах.