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Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов

Атаки ВСУ во время выборов повредили или разрушили 74 здания избиркомов

Во время выборов в Госдуму РФ 74 здания, где находились территориальные и участковые комиссии, были повреждены или разрушены в результате атак ВСУ.

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