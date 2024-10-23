Украину хвалят за качественные органы и биоресурсы

ВС

Валерий Сорокин

Какими же безмозглыми уродами надо быть, чтобы согласиться за печеньки снулой стать поставщиками органов! Можно подумать что все украинцы за смену правительство. Многие люди, когда происходило в Киеве, просто продолжали работать, мол без них разберутся. И продолжали работать когда произошел госпереворот, надеясь, что жизнь станет лучше. А спустя два,три года, стали понимать что допустили роковую ошибку , когда пустили все на самотек. Вспомните рассказ Собачье сердце, когда Шариков был собакой , а когда Шариков стал типа человеком спустя некоторое время, стал качать права. Или вот вам пример из жизни: на собрание собственников помещений в многоквартирном доме, где выбирают управляющую компанию, приходит меньше половины участников. Чтобы завершить собрание, люди, которые говорят громче всех, выбирают председателем МКД человека, который совсем не разбирается в жилищно-коммунальном хозяйстве и не собирается углублять свои знания. Такой председатель не сможет отстаивать права собственников перед управляющей компанией и другими органами. Цены на содержание жилого помещения растут, но управляющая компания не выполняет свои обязанности. Вы когда-нибудь видели, чтобы в МКД мыли окна, стены и двери? Нет. А как должны проходить работы по подготовке к отопительному сезону? Управляющая компания составляет акты и паспорта, которые подписывают органы государственной власти. Но на самом деле в подвалах домов только подкрашивают поверхности и заменяют то, что совсем сгнило. Собственники помещений узнают о подготовке к отопительному сезону из объявления, в котором предупреждают о возможном гидроударе. Со временем собственники понимают, что управляющая компания не выполняет свои обязанности должным образом. А хуже того, у управляющей компании возникают задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, которые превышают выплаты собственников за полгода. Но люди, которые выбирают председателя МКД и управляющую компанию, даже не признают свою вину в этом.