Завершающий этап профориентационного курса "Россия - мои горизонты" в Камчатском крае

В Камчатском крае завершились занятия по профориентационному курсу "Россия - мои горизонты". Этот курс был введен в этом году для всех учащихся 6-11 классов и направлен на формирование у них готовности к профессиональному самоопределению.
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