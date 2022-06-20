Сарматы переделали греческую фиалу в нагрудник церемониального конского снаряжения

Петли на серебряной фиале Сергей Воронятов / Вестник древней истории, 2022 Археолог Сергей Воронятов повторно исследовал греческую фиалу, найденную в конце XIX века в сарматском погребении и хранящуюся в настоящее время в Государственном Эрмитаже.