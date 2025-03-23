В ЛДПР предложили повысить НДФЛ для мигрантов до 30%

Партия ЛДПР предложила повысить НДФЛ для мигрантов, работающих по патенту в России, до 30%. С такой инициативой депутаты фракции во главе с председателем Леонидом Слуцким выступили в Госдуме, сообщили "Газете.
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