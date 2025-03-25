Поставки китайских шин в Россию заметно просели

По итогам первых двух месяцев 2025 года поставки китайских шин в Россию сократились на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 85,7 миллиона долларов в денежном выражении.
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