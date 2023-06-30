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«Майами» не стал делать квалификационное предложение Омеру Юртсевену

«Майами» не стал делать квалификационное предложение центровому Омеру Юртсевену (25 лет, 213 см). Юртсевен становится неограниченно свободным агентом.

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