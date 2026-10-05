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Аргументы и Факты

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Стало известно, откуда БПЛА летели на Ростовскую область, где ранен человек

Стало известно, откуда БПЛА летели на Ростовскую область, где ранен человек

В ночь на 5 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 199 украинских беспилотников над 11 регионами страны, а также над Чёрным морем.

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