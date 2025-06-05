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В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков

В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил считать многодетными мужчин с детьми от разных браков. Своим мнением он поделился с ТАСС.

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