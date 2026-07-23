«Самая позорная болезнь»: кто на самом деле заразил Европу сифилисом

В 1495 году по Европе прокатилась волна ужаса. В войсках французского короля Карла VIII, осаждавших Неаполь, вспыхнула неизвестная дотоле болезнь: на теле появлялись гнойные язвы, кожа покрывалась уродливыми нарывами, а затем начиналось разрушение костей и тканей.