Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Самая позорная болезнь»: кто на самом деле заразил Европу сифилисом

В 1495 году по Европе прокатилась волна ужаса. В войсках французского короля Карла VIII, осаждавших Неаполь, вспыхнула неизвестная дотоле болезнь: на теле появлялись гнойные язвы, кожа покрывалась уродливыми нарывами, а затем начиналось разрушение костей и тканей.

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