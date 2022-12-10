Позитив для оптимистов

3 296 подписчиков

Бизнес на крови

Бизнес на крови

ФОТО: ALEXKICH/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ БИЗНЕС НА КРОВИ: ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ СУММЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РУССКИХ Нынешняя война XXI века разительно отличается от войны XX века, когда действительно воевали, а не чередовали военные операции с коммерческими сделками и "договорняками", в том числе подрывающими собственную боеспособность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх