ФОТО: ALEXKICH/SHUTTERSTОСK.СОM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ БИЗНЕС НА КРОВИ: ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ СУММЫ ПРЕДАТЕЛЬСТВА РУССКИХ Нынешняя война XXI века разительно отличается от войны XX века, когда действительно воевали, а не чередовали военные операции с коммерческими сделками и "договорняками", в том числе подрывающими собственную боеспособность.
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