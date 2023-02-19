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TNI: отказ США предоставить РФ достойный статус привел к боевым действиям на Украине

TNI: отказ США предоставить РФ достойный статус привел к боевым действиям на Украине

Отказ США предоставить России достойный статус после распада Советского Союза спровоцировал российского президента Владимира Путина на СВО Украине.

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