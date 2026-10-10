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Газета.ру

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Депутат Камнев: нужен "черный список" поставщиков продуктов в школы и детсады

Депутат Камнев: нужен "черный список" поставщиков продуктов в школы и детсады

Депутат от КПРФ Георгий Камнев предложил ввести «черный список» для попавшихся на фальсификате поставщиков питания в школы, детсады и больницы с пожизненным запретом на госконтракты и дисквалификацией директоров.

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