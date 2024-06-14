Половина работодателей готовы доплачивать за владение ИИ при некоторых условиях

Почти половина — 47,5% — опрошенных представителей российских компаний готовы платить больше сотрудникам за умение пользоваться AI-инструментами в своей работе, однако при соблюдении определенных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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