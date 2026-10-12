MES Repairs Toward the Highs — Can Lagging Leadership Join? Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Repairs Toward the Highs — Can Lagging Leadership Join? Sunday Review → Week of October 12 Market Regime: Improving Repair / Uneven Confirmation Macro: Elevated-Rate Headwinds Funding Plumbing: Calm / Watching Systemic Stress: Not confirmed Confidence: Moderate What Changed Thursday’s recovery developed into further repair.
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