Флеболог Авакян: не стоит надевать обтягивающую одежду в самолет

Путешественнику лучше не надевать узкую и обтягивающую одежду в самолет. Она не только создаст неудобства во время полета, но и может привести к проблемам со здоровьем, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян, сообщила Lenta.
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