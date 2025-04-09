«Вместе сделали»: Овечкин раскрыл, почему обратился к русским после рекорда

Овечкин заявил, что без поддержки россиян не смог бы побить рекорд ГретцкиНападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире Первого канала объяснил, почему обратился к русским после рекордного гола в истории НХЛ.