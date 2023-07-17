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В Приморье пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей

В Приморье пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей

В Приморье пенсионерка отдала мошенникам 880 тыс. руб., сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находкинскому городскому округу.

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Комментарии
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Елена
Всегда интересовало, откуда у пенсионеров такие деньжищи... Сама получаю пенсию и при этом не работаю. От пенсии до пенсии живем с сыном на 2 пенсии, еле-еле хватает месяц протянуть.
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16 час.
саша дмитренко
а если  поработать  на  бирже-и больше  будет))  как у  меня,,а  эти  друзья  мне  раз  10  звонили)))
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32 мин.

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