В Приморье пенсионерка отдала мошенникам 880 тыс. руб., сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находкинскому городскому округу.
В Приморье пенсионерка отдала мошенникам почти миллион рублей
Комментарии
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Елена
Всегда интересовало, откуда у пенсионеров такие деньжищи... Сама получаю пенсию и при этом не работаю. От пенсии до пенсии живем с сыном на 2 пенсии, еле-еле хватает месяц протянуть.
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16 час.
саша дмитренко
а если поработать на бирже-и больше будет)) как у меня,,а эти друзья мне раз 10 звонили)))
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32 мин.
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