Денис Смыслов: «Нам посчастливилось поучаствовать в реформе ЖКХ, и я понял, насколько это титанический труд»

Основатель компании «Митракс» поделился впечатлениями от выборов и рассказал, как город помог его бизнесу Основатель компании по производству спецтехники для уборки улиц Денис Смыслов рассказал журналистам Медиацентра «Выборы-2024» о том, как становился его бизнес и какую роль в этом сыграл город.
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