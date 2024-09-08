Денис Смыслов: «Нам посчастливилось поучаствовать в реформе ЖКХ, и я понял, насколько это титанический труд»

Основатель компании «Митракс» поделился впечатлениями от выборов и рассказал, как город помог его бизнесу Основатель компании по производству спецтехники для уборки улиц Денис Смыслов рассказал журналистам Медиацентра «Выборы-2024» о том, как становился его бизнес и какую роль в этом сыграл город.