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Опасно для США: Трамп предъявляет ультиматум членам БРИКС

Опасно для США: Трамп предъявляет ультиматум членам БРИКС

Новый глава Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь заявил, что страны БРИКС не должны пытаться создать собственную валюту или поддерживать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле.

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