Личный состав командного бункера ВСУ под Киевом сдался в плен вместе со знаменем

В начале операции СВО в феврале 2022 года рота спецназа 106-го разведотряда получила задачу помочь бойцам ССО в захвате запасного командного пункта ВСУ, расположенного под Киевом в бункерах советской постройки, замаскированных под тыловой район.
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