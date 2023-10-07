Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии "войны", а не в формате операции и распорядился зачистить приграничные населенные пункты от террористов, а также провести мобилизацию резервистов.
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