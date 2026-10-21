Жительница Челябинска с 2017 по 2024 год через знакомых зарегистрировала рождение трёх несуществующих детей и получила по поддельным свидетельствам пособия и маткапитал на сумму около 2,7 млн рублей, дело передано в Курчатовский районный суд.