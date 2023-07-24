В День крещения Руси в Ижевске состоится концерт духовной музыки

Ижевск. Удмуртия. День крещения Руси в Ижевске отметят концертом духовной музыки. Мероприятие «Ты живи, Святая Русь!» (0+) состоится 27 июля в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.