SUSANIN

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В День крещения Руси в Ижевске состоится концерт духовной музыки

В День крещения Руси в Ижевске состоится концерт духовной музыки

Ижевск. Удмуртия. День крещения Руси в Ижевске отметят концертом духовной музыки. Мероприятие «Ты живи, Святая Русь!» (0+) состоится 27 июля в кафедральном соборе Александра Невского, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

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