«Милан» сделал предложение Мазрауи. «Барса» остается главным претендентом на защитника «Аякса»

«Милан» пытается подписать защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи в качестве свободного агента. Как сообщает De Telegraaf, «россонери» ведут переговоры с футболистом амстердамцев и уже сделали ему предложение.

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