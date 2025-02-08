Раскрыты перспективы российской науки

Россия входит в число ведущих стран мира по объему исследований и разработок. Такое мнение в опубликованном на сайте кабинета министров поздравлении с Днем науки высказал зампредседателя правительства страны Дмитрий Чернышенко, раскрывший также перспективы финансирования этой отрасли в стране в ближайшие годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии