В выходные москвичей ждут похолодание, аномальные ливни и снег

К концу недели аномальные ливни с мокрым снегом и заморозками ожидаются в Москве и Подмосковье.<strong>К концу недели аномальные ливни с мокрым снегом и заморозками до минус 1 градуса ожидаются в Москве и Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии