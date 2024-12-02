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Айтишники назвали МГТУ, МФТИ и МГУ лучшими вузами для получения ИТ-профессии

Айтишники назвали МГТУ, МФТИ и МГУ лучшими вузами для получения ИТ-профессии

Треть - 32% - айтишников считают высшее образование необязательным для успешной карьеры в ИТ. Тем не менее 90% опрошенных являются дипломированными специалистами: 44% — выпускники технических и инженерных направлений, 59% изучали информационные технологии, 16% — математику и 11% — гуманитарные дисциплины.

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