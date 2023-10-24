Виторган опубликовал фото сына Собчак и рассказал о суррогатном материнстве

Пара прожила в браке шесть летИзвестный актер тетра и кино Максим Виторган после начала специальной военной операции негативно оценил решение главы государства и вот уже полтора года делает скандальные заявления в социальных сетях.
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