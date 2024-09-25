Послезавтра в Астрахани вновь объявят конкурс на мэра

27 сентября состоится очередное пленарное заседание Городской Думы Астрахани. Повестка короткая, главный вопрос - о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования.
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