Градсовет Барнаула разрешил превратить автомойку на Павловском тракте в гараж

Здание на Павловском тракте ждет масштабная реконструкция Проект гаража на Павловском тракте в Барнауле Градсовет Барнаула со второй попытки разрешил реконструкцию здания по адресу Павловский тракт, 52в, где много лет располагалась автомойка.