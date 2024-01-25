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Градсовет Барнаула разрешил превратить автомойку на Павловском тракте в гараж

Градсовет Барнаула разрешил превратить автомойку на Павловском тракте в гараж

Здание на Павловском тракте ждет масштабная реконструкция Проект гаража на Павловском тракте в Барнауле Градсовет Барнаула со второй попытки разрешил реконструкцию здания по адресу Павловский тракт, 52в, где много лет располагалась автомойка.

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