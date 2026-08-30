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Рынок акций РФ закрылся падением в субботу, Индекс МосБиржи не изменился

Рынок акций РФ закрылся падением в субботу, Индекс МосБиржи не изменился

Российский фондовый рынок завершил субботние торги без изменений по индексу Мосбиржи, несмотря на разнонаправленную динамику отдельных бумаг.

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